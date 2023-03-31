В Кремле оценили вероятность реализации мирных планов по Украине

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами оценил вероятность реализации мирных планов по Украине.

По словам представителя Кремля, сейчас это невозможно, так как Киев не может ослушаться своих кураторов, передаёт РИА Новости.

При этом он напомнил, что Путин говорил, что обсуждал мирный план Си Цзиньпина, его отдельные положения. Есть также план президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Но вряд ли думаем уместно сравнивать эти два набора идей. В любом случае они не реализуемы в настоящий момент в связи с нежеланием, точнее – невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров. А эти командиры, как мы знаем, сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

