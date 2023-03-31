В производство беспилотников в парке «Руднево» в Москве вложат 5,4 млрд рублей

Предприятие по выпуску гражданских беспилотников открыли на площадке «Руднево», которая входит в особую экономическую зону «Технополис Москва». Проект реализуют в рамках создания Федерального центра беспилотных авиационных систем.

В марте компания «Аэромакс» начала выпускать беспилотные авиационные системы вертолетного типа для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Предприятие в дальнейшем планирует разместить производство еще в трех корпусах и увеличить объемы выпуска беспилотников. Инвестиции в проект составят 5,4 млрд рублей. Завод даст работу более чем 2 тыс. человек.

«То, что делает "Аэромакс", — это будущее нашей беспилотной авиации, которая, конечно, будет востребована и нефтяниками, и газовиками, и сельским хозяйством», - отметил мэр.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, научно-практический центр в «Руднево» станет первым подобным в стране.

«Сейчас совместно с федеральными коллегами мы формируем те изменения, которые позволят нам сделать отрасль БПЛА полноценной отраслью промышленности - наряду с классической авиацией, и развиваться не только в Москве, но и по всей стране. Задачи две. Первая задача - это обеспечение адекватного спроса на продукцию. А спрос на продукцию будет обеспечен только тем, что мы создадим пространство для использования БПЛА. Вторая задача - обеспечить безопасность тех, кто будет работать с беспилотниками», – сказал глава департамента.