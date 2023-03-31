В России провели модернизацию планирующих снарядов

В зоне проведения специальной операции Россия сможет использовать планирующие бомбы. Об этом в интервью ИА SM.News заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его словам, мы получили высокие возможности по нанесению ударов по планирующим бомбам. Он при этом напомнил, что первый шаг в данном направлении был сделан ещё в Сирии.

«Это комплекс «Гефест», который устанавливается на самолёт, – пояснил эксперт. – Сбрасывание происходит в автоматическом режиме. Точность сильно сузилась до уровня высокоточного оружия».

Как подчеркнул Клинцевич, машина сама будет определять скорость, ветер и другие важные характеристики, а бомба становится планирующей благодаря крыльям.

«Если сбрасывать с высоты, то может планировать 50-70 км, закрывая самолет до зоны вхождения в ПВО», – отметил он.

При этом, по словам специалиста, есть возможность повысить точность обычных снарядов. Эксперт описал, как это можно сделать.

«Существует возможность установления умного взрывателя на обычный снаряд, у которого имеется маленькие крылышки. Это позволяет по координатам в небольшом радиусе скорректировать полёт. Другими словами, обычные снаряды превратить в управляемые. Более дешёвое решение, которое на совершенно ином уровне повысит точность», – резюмировал Клинцевич.

Как ранее писал «Эксперт», глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочего совещания с руководством Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и профильных органов военного управления на одном из предприятий корпорации в Подмосковье поручил удвоить объёмы производства высокоточных боеприпасов.

