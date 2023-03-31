В ЦБ назвали суммы, которые россияне хранят на счетах и в криптовалюте

В ходе всероссийского обследования домохозяйств, в котором приняли участие более 12 тыс. граждан из 38 населенных пунктов, выяснилось, что сбережения имеют 65% домохозяйств и большинство из них хранят деньги на банковских счетах. Средний размер финансовых активов у россиян летом 2022 года составлял 15,7 тыс. рублей. На банковских счетах, как правило, лежала сумма около 15 тыс. рублей, а владельцы криптовалюты в среднем имели 17,5 тыс. рублей в этом виде активов.

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«Опрос проводился в основном с апреля по август 2022 года, при этом 70% респондентов были опрошены в мае — июне. Мы понимаем, что это такой наиболее кризисный период прошлого года. И это важно учитывать при интерпретации полученных результатов», — отметила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По результатам исследования Банка России, 64,5% имеющих сбережения респондентов держат свои средства на банковских счетах, средний размер которого составляет 15 тыс. рублей. Активы в акциях и облигациях сохраняют 1,6% домохозяйств (в среднем там хранятся 26,5 тыс. рублей), паи в ПИФах есть только у 0,3% семей (82,5 тыс. рублей), криптовалюты — у 0,4% респондентов (17,5 тыс. рублей), деньги в НПФ имеют 0,9% респондентов (100 тыс. рублей), еще 0,3% домохозяйств имеют металлические счета (3,2 тыс. рублей) и у 1,2% есть электронные кошельки (1 тыс. рублей).

В ЦБ также выяснили, что большинство домохозяйств в прошлом году направляли на сбережения не более 20% дохода.

«В выборке недостаточно существенно представлены домохозяйства с самыми высокими доходами. Те, кто занимаются такими исследованиями, знают, что это отличительная черта любых опросов домохозяйств, к сожалению, наиболее обеспеченные группы населения всегда сложнее привлечь к участию в опросе. Поэтому они не представлены в результатах опроса», — указала Юдаева.

