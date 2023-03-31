Япония запретила экспорт в Россию стали, алюминия, самолетов, БПЛА и игрушек

Япония с 7 апреля вводит запрет на экспорт в Россию стали, алюминия, космических аппаратов и двигателей для них.

Об этом проинформировало Министерство экономики, торговли и промышленности страны, которое опубликовало на своем сайте соответствующий список, сождержащий широкий перечень продукции.