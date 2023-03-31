Япония запретила экспорт в Россию стали, алюминия, самолетов, БПЛА и игрушек

Япония с 7 апреля вводит запрет на экспорт в Россию стали, алюминия, космических аппаратов и двигателей для них.
Об этом проинформировало Министерство экономики, торговли и промышленности страны, которое опубликовало на своем сайте соответствующий список, сождержащий широкий перечень продукции.
Сообщается, что под новые японские санкции подпадают среди прочего самолеты, беспилотные аппараты, строительная техника, электрооборудование, котлы, оптическое оборудование, в том числе форотехника, а также оптоволокно, детские игрушки и наборы для моделирования.
Помимо этого, Токио продлил действие решения о лишении РФ статуса благоприятной нации в торговле до 2024 года. Таким образом, импорт из России продолжает облагаться базовым тарифом.
Япония наряду с Западом вводит санкции против Москвы с начала СВО. В текущем году Токио запретил экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования, роботов, радиоактивных материалов. Не поставляется в РФ из Японии оборудование для атомных объектов, разведки нефти и газа. Кроме того, расширен перечень граждан РФ, против которых введены персональные санкции — в него включены уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, философ Александра Дугин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и другие россияне.