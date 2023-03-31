Volkswagen сбился с пути за границу по дороге из Нижнего

На первом в 2023 году совещании с правительством, которое президент России провел дистанционно из Симферополя 29 марта, обсуждались экономические вопросы, среди которых большое внимание было уделено замещению тех промышленных ниш, что оставили работавшие в России западные компании. Это направление Владимир Путин обозначил в числе шести основных для работы правительства в 2023 году (наряду с развитием транспортной инфраструктуры, логистических коридоров, созданием рабочих мест, решением вопросов финансового суверенитета и демографии).

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«Нужно стимулировать создание новых производств и рабочих мест. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы. Они должны нанимать рабочую силу, держать или расширять производственные мощности», — сказал Владимир Путин.

На фоне этого требования тем более обращает на себя внимание то, что у завода ГАЗ в Нижнем Новгороде больше года вынужденно простаивают созданные для Volkswagen мощности. Они рассчитаны на производство 140 тыс. легковых автомобилей в год и обеспечивали три тысячи рабочих мест.

VW, решив уйти с российского рынка, не выплатил ГАЗу убытки от разрыва сотрудничества с ним, включая потерянные инвестиции.

Обнадеживающее начало

Когда в Россию стали приходить глобальные автомобильные компании, менеджеры каждой из них приходили на ГАЗ для переговоров о сотрудничестве. Это не удивительно, так как у этой российской компании самый большой спектр производственных возможностей во всех сегментах рынка — от легковых машин и автобусов до тяжелых грузовиков. При широком выборе партнеров ГАЗ принял стратегическое решение в пользу той компании, которая обеспечивала наиболее углубленное сотрудничество и максимальные возможности развития бизнеса. Этой компанией стал Volkswagen.

В 2012 году на площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде был начат выпуск автомобилей VW и Skoda. Стартовало производство полного цикла с объемом инвестиций 300 млн евро. За счет чего это стало возможным?

ГАЗ построил для VW внутри своего завода новый завод, создал инфраструктуру, учебный центр, обучил свыше трех тысяч работников. На заводе регулярно расширялся и обновлялся выпускаемый для VW модельный ряд, сначала для российского рынка, а потом начались поставки и в Европу.

Параллельно началась локализация двигателей и других компонентов в России. А обязательства ГАЗа по локализации производства двигателя были закреплены в специнвестконтракте предприятия, заключенного с Минпромторгом.

VW — не в своем праве

По оценкам экспертов, последние 10 лет VW получал в России благоприятный режим работы на сумму не менее 350 млрд рублей — в виде компенсации утильсбора, сниженных таможенных пошлин, участия в программах стимулирования рынка.

Однако, несмотря на это, после введения антироссийских санкций, в марте 2022 года немецкий концерн в один день остановил производства в России — собственное предприятие в Калуге и производство легковых автомобилей на площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде.

Спустя почти год, в 2023 году, концерн VW решил полностью уйти из страны и продать свои активы в России. Оставив при этом нижегородскому автопроизводителю многомиллиардные убытки, вызванные остановкой производства.

«ГАЗ» подал в нижегородский арбитражный суд иск против концерна и его дочерней компании в России. Ущерб российский производитель оценил в 15,575 млрд руб. Для того, чтобы гарантировать исполнение иска, если он будут удовлетворен, суд постановил арестовать имущество VW в России.

И только после этого представители немецкого концерна «проснулись» и стали утверждать, что продаже имущества мешает его арест. А что мешало сделке более, чем 12 месяцев?

Зато не прошло и нескольких суток после ареста активов, как менеджеры немецкого концерна начали манипулировать общественным мнением, упирая на то, что иск ГАЗа тормозит сделку с продажей активов, а это якобы вредит интересам производства и трудового коллектива в Калуге. Трудно поверить в то, что VW, остановивший все свои производства в России уже больше года назад, действительно радеет об их судьбе.

При этом VW хочет продать свои активы с максимальной выгодой, выбирая покупателя, который предложит лучшую цену и условия покупки.

На непозволительное поведение в России представителей немецкого автопрома обратила внимание депутат Госдумы от Нижегородской области Наталья Назарова. Она призвала Министерство промышленности и торговли РФ взять под контроль ситуацию, сложившуюся в связи с уклонением компании Volkswagen от выполнения контрактных и финансовых обязательств в отношении нижегородского автозавода.

«Может ли страна позволять западной компании, которая содействует антироссийским санкциям, безнаказанно наносить урон российскому автопроизводителю и региону?», — задала вопрос парламентарий. Почему мы до сих пор позволяем западным варягам обогащаться на нашем труде, площадях и ресурсах, а потом уходить, оставляя за собой выжженную пустыню?

Способы призвать к порядку есть

Без внесения изменений в законодательство мы вряд ли сможем пресекать на корню выходки, подобные тем, что осуществила немецкая компания. Такое мнение высказал в разговоре с «Экспертом» депутат Государственной думы, экономист Евгений Федоров. Даже взыскание вчиненного иска не вернет сразу людям рабочие места, а предприятию необходимые темпы роста. К тому же сам исковой процесс может затянуться надолго. Но, возможно, это оптимальный путь.

«Если представители VW будут затягивать процесс расчета с «Группой ГАЗ», можно начать процедуру согласно закону о банкротстве. Через процедуру банкротства мы можем конфисковать имущество. Основания для этого есть, поскольку копится долг за аренду площадей, которые принадлежат стране и Горьковскому автозаводу. Но судебная процедура по банкротству может занять не менее, чем полгода», — отмечает Евгений Федоров.

В то же время депутат полагает, что, исходя из принципа экономического суверенитета, необходимо создать механизм, с соответствующими изменениями в законодательство, который позволил бы воздействовать на иностранного партнера в ситуации, подобной сложившейся на ГАЗе.

Ситуация с VW — это прецедент в череде уходов иностранных компаний с российского рынка. Итог его спора с ГАЗом станет сигналом и для других западных компаний: можно ли уйти из страны с выгодой для себя и ущербом для российского партнера.

«В сегодняшних условиях, когда недружественные страны воюют против нашей страны на всех фронтах, в том числе и в экономике, промышленности, это недопустимо», — отмечает депутат Госдумы Наталья Назарова.