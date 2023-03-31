Япония присоединилась к технологической войне

В последний день марта японское правительство раскрыло планы по ограничению экспорта 23 видов оборудования, производящего полупроводники. Токио поддержал Вашингтон в его технологической войне против Пекина. Решение об ограничении экспорта явно направлено против стремящегося к лидерству на глобальном рынке микрочипов Китая, пишет CNBC, хотя он и не упоминается.

В пресс-релизе министерства экономики, торговли и промышленности Японии говорится об ужесточении контроля над экспортом шести категорий оборудования для производства современных микрочипов. Производителям оборудования отныне придется получать разрешение на экспорт независимо от региона и страны, куда его предполагается отправить.

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«Мы ответственно относимся к нашему статусу технологической державы и поддерживаем международный мир и стабильность»,- говорится в документе. Далее подчеркивается, что одной из целей ужесточения экспорта является желание воспрепятствовать использованию современных технологий в военных целях.

Ограничения на экспорт вступают в силу в июле. Они затронут, скорее всего, с десяток японских компаний, выпускающих оборудование для микрочипов. Через три месяца усилятся требования к таким компаниям, как Nikon, Tokyo Electron, Screen Holdings и Advantest.

«Мы ожидаем, что воздействие (закона) на японские компании будет ограниченным,- заявил на брифинге министр экономики Японии Ясутоси Нисимура.- Эти меры не направлены против каких-то конкретных стран».

Американцы ведут себя в этом вопросе более открыто и прямолинейно. Они приняли в октябре 2022 года жесткие ограничения на экспорт оборудования для производства микрочипов в Китай, сославшись на намерения Пекина использовать современные полупроводники для усиления своей военной мощи. Для большей эффективности запрета Вашингтону необходима помощь Японии и Нидерландов, тоже крупных производителей такого оборудования. Поэтому американцы призвали Токио и Гаагу присоединиться к их действиям, что японцы и голландцы и сделали в январе этого года. Речь идет об оборудовании, на котором можно выпускать 14 нм чипы и ниже. Правда, тогда Нидерланды и Япония, чтобы не злить Пекин, скрыли подписание соглашения.

Правительство Нидерландов отправило в марте письмо в парламент королевства, в котором сообщает о планируемых ограничениях экспорта оборудования для производства чипов.

Пекин обвиняет США в «технологической гегемонии», ссылаясь на ограничения экспорта, а также призывает Нидерланды не следовать их примеру.

Когда-то Япония была мировым лидером в производстве микрочипов, но сейчас ее доля сократилась до 10%. Тем не менее, она остается крупным экспортером оборудования, производящего полупроводники. К примеру, на долю компании Tokyo Electron and Screen приходится почти пятая часть мирового выпуска такого оборудования. Еще одна японская компания - Shin-Etsu Chemical and Sumco является мировым лидером в производстве кремниевых пластин.