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Залить пожар керосином: активы рванули вверх на свеженапечатанных деньгах

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
31 марта 2023, 00:40

Ралли рисковых активов, спровоцированное возобновившимся из-за банковского кризиса расширением баланса ФРС, вчера продолжилось. Доллар на мировом рынке упал, а драгоценные и прочие металлы, нефть, акции и облигации в США и Европе почти синхронно взлетели

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