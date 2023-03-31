Переход ФРС и центробанков Старого Света к накачке подведомственных им банков свеженапечатанной ликвидностью привел к естественному результату. Часть выданных им денег дошла до рынков и оказалось, что для акций и прочих рисковых активов банковский кризис в США и Европе может стать очень положительным событием.
Залить пожар керосином: активы рванули вверх на свеженапечатанных деньгах
Ралли рисковых активов, спровоцированное возобновившимся из-за банковского кризиса расширением баланса ФРС, вчера продолжилось. Доллар на мировом рынке упал, а драгоценные и прочие металлы, нефть, акции и облигации в США и Европе почти синхронно взлетели
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