Завод автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге перешел в госсобственность РФ

Автозавод японского концерна Toyota в Санкт-Петербурге (ООО «Тойота Мотор») перешел в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет «Интерфакс».

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«Соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю», — указывается в сообщении. В настоящий момент прорабатываются возможные варианты скорейшего возобновления производства на заводе, передает агентство.

Toyota объявила о прекращении производства на своем петербургском заводе в сентябре прошлого года, сейчас предприятие продолжает простаивать.

В середине марта вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство работает над возможностью передачи российских активов Toyota в пользу НАМИ.

В 2022 году ФГУП «НАМИ» получил от Renault контролирующую долю в «АвтоВАЗе» (67,7%), также ему были переданы активы петербургского завода Nissan (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»), 99% долей которого сейчас находятся в прямом владении «АвтоВАЗа».

В 2021 году официальные дилеры Toyota в РФ реализовали 97 941 автомобиль, что на 6,9% больше, чем годом ранее; доля бренда на российском рынке составила 5,9%. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado был реализован в количестве 13 102 машин — это больше показателя 2020 года на 16,3%.Также был зафиксирован значительный рост спроса на минивэн Toyota Alphard, продажи которого поднялись почти на 35%.