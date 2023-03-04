Американские водители разочаровались в беспилотных автомобилях

Новый опрос Американской автомобильной ассоциации (AAA) выявил, что более двух третей автомобилистов нервничают по поводу использования на дорогах беспилотных автомобилей. В прошлом году их доля была 55%, что говорит о падении доверия к таким технологиям, сообщает The Hill.

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«Мы не ожидали такого резкого падения доверия по сравнению с предыдущими годами. Хотя с учетом количества громких аварий, которые произошли из-за чрезмерной зависимости от современных автомобильных технологий, это не совсем удивительно», — отметил директор по автомобильным исследованиям AAA Грег Брэннон.

Увеличение доли недоверчивых на 13% (с 55% до 68%) является самым большим с 2020 года. Количество респондентов, доверяющих беспилотным автомобилям, за год снизилось с 30% до 23%. Каждый пятый опрошенный заявил, что системы поддержки водителя, такие как Autopilot и Pilot Assist, позволяют транспортному средству управлять самим собой, но на самом деле на рынке пока нет ни одного полностью самостоятельного автомобиля, который не нуждался бы в водителе. Опрос также показал, что шесть из десяти водителей в США хотели бы использовать некоторые усовершенствованные системы помощи водителю при следующей покупке автомобиля, такие как предупреждения о слепых зонах, адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение.

В ассоциации считают, что завоевать доверие общественности помогут улучшения в этой сфере и расширение знаний людей о беспилотной технологии вождения.