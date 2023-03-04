Кадыров рассказал о «душевной» встрече своего сына с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о неофициальной встрече своего сына Ахмата Кадырова с президентом РФ Владимиром Путиным, которая, судя по опубликованным фотографиям, состоялась в первом корпусе Кремля. В ходе «душевной» встречи глава государства поздравил Кадырова-младшего с предстоящим бракосочетанием и поделился воспоминаниями о его знаменитом дедушке, а внук первого президента Чеченской Республики рассказал о молодежной политике в регионе.

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«Наш президент Владимир Владимирович Путин встретился с председателем совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" ЧР Ахматом Кадыровым. Это была неофициальная встреча, на которой внук первого президента ЧР рассказал о молодежной политике в регионе. Но в большей части диалог коснулся Ахмата-Хаджи Кадырова. Владимир Владимирович рассказал Ахмату о его дедушке, о том, какими принципами он руководствовался и каким видел будущую мирную жизнь, о чем мечтал и думал, как началась их дружба и как проходили их встречи», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что «в силу обычаев и традиции строгих отношений между отцом и сыном», он не знает всех подробностей этой встречи, но со слов советника президента РФ Абубакара Эдельгериева многое из рассказанного Путиным «было озвучено впервые и это очень вдохновило молодого Ахмата, который позже признался, что хоть и не видел никогда своего дедушку, но ясно и отчетливо представил себе его со слов президента». В конце этой «душевной встречи» глава государства поздравил Ахмата с предстоящим бракосочетанием, а тот поблагодарил президента «от лица всей чеченской молодежи».

