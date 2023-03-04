Ведущий НИИ черной металлургии займется развитием предприятий в ДНР

Ведущий российский научно-исследовательский институт черной металлургии планирует открыть южный филиал в Донецке. Сотрудничество с ЦНИИчермет им. И.П. Бардина позволит развивать отрасль черной металлургии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на основе современных технологий, сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

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«В Донецке планируем создать южный филиал государственного научного центра "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина". Создаваемая в рамках поручений заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова организация будет заниматься развитием технологий в сфере черной металлургии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — написал Хоценко.

Он уточнил, что между региональным минпромторгом и ЦНИИчермет заключено соглашение, в рамках которого специалисты уже проводят технико-экономический аудит предприятий металлургической и других отраслей ДНР и оценивают работоспособность оборудования основных производственных цехов.

«Уверен, что сотрудничество с одним из крупнейших научных центров страны в области металлургии позволит нам развивать предприятия республики и отрасль в целом на основе современных технологий», — отметил Хоценко.