Медведев пообещал салют из «Калибров» строителям танкового завода Rheinmetall на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал примитивным троллингом сообщения о возможном строительстве концерном Rheinmetall танкового завода «в Малороссии» и предупредил о салюте из «Калибров» и «других пиротехнических устройств», если оно все же начнется.

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«Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств», — написал Медведев в Telegram-канале.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post сообщил, что концерн ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 танков Panther в год и обойдется примерно в €200 млн. Концерн рассчитывает на принятие решения в ближайшие два месяца, уточнил он.

