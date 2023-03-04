Минобороны направит в Курскую область дополнительные силы для защиты границы

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, как минувшей ночью патрулировал в составе добровольной народной дружины приграничные районы. Уже днем глава региона провел заседание оперштаба, на котором сообщил, что Курская область получит дополнительные силы и средства Минобороны для обеспечения безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры.

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«Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны», — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на совещании с участием Минобороны, ФСБ, погрануправления, МВД, Росгвардии и других федеральных и региональных органов власти обсуждалась текущая ситуация на государственной границе. Особое внимание, по его словам, уделяется приграничным районам.

«Залог безопасности — единство с нашей армией и постоянная бдительность», — подчеркнул Старовойт.

