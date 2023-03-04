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Обыкновенное чудо «Татнефти»: из аутсайдеров – в лидеры

Глеб Баранов
4 марта 2023, 23:25

Лучший результат в составе Индекса МосБиржи по итогам недели показали обыкновенные акции «Татнефти». С ноября они были одними из худших на рынке, но уход крупного продавца и рост цен на нефть развернули ситуацию на 180 градусов

Фото: ИТАР-ТАСС
Несмотря на изменение формулы экспортных пошлин на нефтепродукты, «Татнефть» строит свой нефтеперерабатывающий завод