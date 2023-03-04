Обыкновенное чудо «Татнефти»: из аутсайдеров – в лидеры

За эту неделю Индекс МосБиржи прибавил 1,8%. Подавляющее большинство из входящих в него бумаг (82,5%) закончили ее в плюсе. Однако обыкновенные акции «Татнефти» выделились и на этом фоне, прибавив больше всех в составе индекса – 7,13%. Привилегированные выросли на 5,57%, заняв 5 место среди 40 бумаг.

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