За эту неделю Индекс МосБиржи прибавил 1,8%. Подавляющее большинство из входящих в него бумаг (82,5%) закончили ее в плюсе. Однако обыкновенные акции «Татнефти» выделились и на этом фоне, прибавив больше всех в составе индекса – 7,13%. Привилегированные выросли на 5,57%, заняв 5 место среди 40 бумаг.
Обыкновенное чудо «Татнефти»: из аутсайдеров – в лидеры
Лучший результат в составе Индекса МосБиржи по итогам недели показали обыкновенные акции «Татнефти». С ноября они были одними из худших на рынке, но уход крупного продавца и рост цен на нефть развернули ситуацию на 180 градусов
Фото: ИТАР-ТАСС
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