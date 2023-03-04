Отдых в Крыму подешевел на треть

Размещение в крымских отелях этой весной обходится туристам в среднем на 30–40% дешевле, чем годом ранее, что делает полуостров самым доступным из всех внутрироссийских курортных направлений. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей туристической отрасли, скидки в отелях сейчас варьируются от 10% до 70%, и они уже привели к некоторой стабилизации спроса, однако продажи туров в Крым все еще почти на треть отстают от уровня до февраля 2022 года.

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Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин назвал Крым единственным курортом, который в этом году не повышал среднюю стоимость размещения, тогда как тарифы в Краснодарском крае и Абхазии увеличились уже в среднем на 10–15%. Это же подтвердили и в «Алеане». По словам представителя компании, сейчас отдых в Крыму стоит на 30% дешевле, чем в Сочи, и на 15%, чем в Анапе.

По данным портала Ostrovok.ru, размещение в Крыму весной этого года обходится в среднем 3,65 тыс. рублей за ночь, что на 17% дешевле, чем годом ранее, в частности, в Алуште цены снизились на 34%, в Ялте — на 17%, Севастополе — на 15%, в Керчи — на 4%. При этом, по данным Travelata.ru, средний чек при бронировании туров на весну с размещением в Адлере за год вырос на 12,6%, в центре Сочи — на 10,5%, а в горном кластере — на 22,1%.

«Снижение цен стало одним из факторов стабилизации спроса на отдых в Крыму, и сейчас регион находится на втором месте по востребованности на весну, хотя ранее был аутсайдером», — рассказала представитель «Интуриста» Дарья Домостроева.

