«Процесс затянулся»: в США выяснили, почему сотни западных компаний не ушли из РФ

Несмотря на громкие заявления, сотни западных компаний продолжают работать в России, на полный разрыв решились лишь немногие. Кто-то продолжает вести дела в РФ ради клиентов, кто-то не хочет уступать рынок конкурентам, а кто-то оказался якобы «связан по рукам и ногам», пишет The New York Times.

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«Данные Йельского университета показали, что свыше четверти из почти 1600 компаний, действовавших в России до конфликта, продолжили работать на полную мощность, а некоторые лишь отложили запланированные инвестиции. В опросе вдвое большего числа фирм, проведенного Киевской школой экономики, их доля и вовсе приблизилась к 50%. Еще одно исследование показало, что на полный разрыв пошли лишь немногие: выяснилось, что из примерно 1400 компаний из Европы, США, Японии, Великобритании и Канады менее 9% продали свои российские дочерние предприятия. На их долю приходится лишь небольшая доля западного бизнеса, и это ставит под сомнение готовность западных фирм уйти всерьез», — говорится в публикации.

Самыми яркими уходами из России отличились «Макдональдс» и автоконцерн Renault, который продал свои заводы за символическую сумму в один рубль. Другие компании были не столь решительны: одни свернули деятельность в России лишь частично, уход других застопорился, хотя о своем решении они объявили еще прошлой весной.

Так, фармацевтический гигант Pfizer прекратил вкладываться в РФ, но продолжает продавать ограниченный ассортимент продукции. Одна из крупнейших пивоваренных компаний, Carlsberg, пытается найти для своих российских заводов такого покупателя, который бы по окончании конфликта с Украиной предложил ей обратный выкуп и шанс вернуться на рынок. Табачный гигант Philip тоже уже признал, что, возможно, так и не продаст свой российский бизнес, так как «невозможно найти подходящих покупателей, чтобы сберечь хотя бы часть миллиардных активов».

Нефтяная корпорация BP, дав громкое обещание избавиться от почти 20-процентной доли в государственной «Роснефти», даже год спустя так и не отказалась от своих акций, объясняя это тем, что «процесс затянулся», и обвиняя международные санкции и российское правительство. Крупная сеть французских супермаркетов «Ашан» изначально объявила, что не станет закрывать свои 230 магазинов и уходить из России. Как объяснили в самой компании, закрытие бизнеса, объем продаж которого в 2021 году достиг 3,2 млрд евро и составил 10% совокупной выручки «Ашана», российские власти расценили бы как банкротство и это привело бы судебному преследованию местных менеджеров и конфискации имущества сотен супермаркетов, в которые компания вкладывалась в течение 20 лет.

«Renault продала свои заводы прошлым летом российскому госпредприятию с важным условием: компания имеет право на обратный выкуп своей доли в концерне в течение шести лет. Представители Renault заявили, что уход из России повлечет за собой финансовые потери в размере 2,2 млрд евро. Тем временем новый владелец уже вовсю штампует автомобили», — резюмируется в статье.

