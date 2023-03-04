Россельхозбанку разрешили использовать вместо SWIFT факс и e-mail

Европейские банки могут использовать при транзакциях с российскими банками, которые отключены от SWIFT, но не находятся под блокирующими санкциями, факс или электронную почту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разъяснения ЕС. Под такие критерии в данный момент попадает только Россельхозбанк.

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В разъяснениях Евросоюза говорится, что альтернативными каналами для получения платежных поручений могут быть «неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями»: бумага, факс, электронная почта и т.п. Банки, не попавшие в санкционный список, могут по-прежнему проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли. В настоящий момент это может касаться только Россельхозбанка, который отключен от SWIFT с 14 июня 2022 года, но при этом не находится под блокирующими санкциями Евросоюза.

Всего от SWIFT, помимо Россельхозбанка, отключены Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, госкорпорация ВЭБ.РФ и МКБ. Все они находятся под блокирующими санкциями ЕС. Рестрикции недавно были введены в отношении Тинькофф Банка, Росбанка, Альфа-банка, ВБРР и Дальневосточного банка. При этом они не были отключены от SWIFT, но санкции запрещают контрагентам в ЕС сотрудничать с ними и не позволяют пользоваться международной системой финансовых сообщений.