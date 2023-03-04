Шойгу обсудил со своими заместителями обеспечение войск боеприпасами

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск заслушал доклады своих заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами. Отдельное внимание он уделил организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и «другими видами всестороннего обеспечения войск», сообщили в пресс-службе Минобороны.

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«В завершение работы в штабе группировки Сергей Шойгу пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне специальной военной операции и вручил государственные награды, в том числе, высшие государственные награды страны — медали "Золотая Звезда", ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу"», — добавили в пресс-службе.

Обращаясь к военнослужащим, Шойгу отметил, что ждет от них «новых подвигов и свершений», которые сегодня «так необходимы нашей стране».

