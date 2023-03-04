Silvergate на грани краха или Кто уронил крипторынок

Вчера биткоин менее чем за час упал на 5,1%, до $22241. Одновременно эфир потерял 5,4%, рухнув до $1553. Это их минимумы с 15 февраля.
Биткоин вчера рухнул до двухнедельного минимума на фоне проблем банка Silvergate. Банк был мировым лидером в обмене криптовалют на фиат, что и убило его репутацию. Скандалы на этом рынке распугали клиентов и вызвали интерес властей, поставив Silvergate на грань краха
Вчера биткоин менее чем за час упал на 5,1%, до $22241. Одновременно эфир потерял 5,4%, рухнув до $1553. Это их минимумы с 15 февраля.
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