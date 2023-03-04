Silvergate на грани краха или Кто уронил крипторынок

Глеб Баранов

4 марта 2023, 00:47

Биткоин вчера рухнул до двухнедельного минимума на фоне проблем банка Silvergate. Банк был мировым лидером в обмене криптовалют на фиат, что и убило его репутацию. Скандалы на этом рынке распугали клиентов и вызвали интерес властей, поставив Silvergate на грань краха