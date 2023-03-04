«Сомнительная идея»: в США оценили планы по созданию российского телефона на базе Android

На фоне санкций российская Национальная компьютерная корпорация (НКК) заявила о планах создать новые телефоны и планшеты на базе Android. Основатель НКК Александр Калинин пообещал вложить в проект 10 млрд рублей и до конца года выпустить до 100 тыс. планшетов и смартфонов на мобильной ОС Android, а к 2026-му занять до 10% российского рынка. Однако эксперты сомневаются в реализации этой идеи, так как обойти бюджетных конкурентов из Китая российскому смартфону будет очень непросто, а с использованием Google могут и вовсе возникнуть проблемы, пишет американский журнал Wired.

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«Полагаю, что даже если телефоны будут изначально заточены под Android, Google может и не разрешить полную лицензию в ближайшем будущем, так что, возможно, телефонам потребуется переключиться на другую ОС», — считает замдиректора отраслевой аналитической фирмы Counterpoint Research Ян Стрыяк.

Сейчас самой многообещающей российской альтернативой Android эксперты называют операционную систему для смартфонов на базе Linux Aurora OS. Но она создавалась «Ростелеком» в первую очередь для государственных нужд и не поддерживает приложения для Android. Другой российский производитель смартфонов, BQ, пообещал адаптировать для своих телефонов HarmonyOS от Huawei. Но с сентября никаких новостей на эту тему от компании не поступало. Кроме того, сам китайский ИТ-гигант заявлял, что выпускать мобильные телефоны с HarmonyOS за пределами страны не планирует. Трудности Huawei за рубежом также демонстрируют, насколько трудно бренду смартфонов привлекать покупателей без доступа к службам Google, пишет журнал.

Другие российские телефоны, самым известным из которых стал Yotaphone, уже пытались завоевать внутренний рынок, но показали крайне скромные результаты, так как россияне предпочитают уже известные бренды, отметил Стрыяк.

В НКК сообщили, что цены на смартфоны, которые будут производиться на российских или китайских предприятиях, составят от 10 до 30 тыс. рублей. Другой российский производитель смартфонов, «Смартэкосистема», принадлежащий «Ростеху», недавно выяснил, что не сможет купить у TSMC чипы, необходимые для второй версии своего телефона AYYA T2. Это значит, что создание российских аналогов Samsung и Apple обойдется еще дороже.

«Пожалуй, можно сделать российский смартфон из китайских комплектующих, но это не слишком эффективно. Да и зачем кому-то покупать российский телефон, который дороже Xiaomi?», — резюмировал гендиректор и основатель Института исследований интернета Карен Казарян.

