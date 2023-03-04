Три вертолета и сотни военнослужащих: Минобороны оценило потери противника за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ уничтожили три украинских вертолета Ми-8, 11 беспилотников, радиолокатор наведения ракет ЗРК «С-300» и более 800 военнослужащих ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Наибольшие потери личного состава противника зафиксированы на Донецком направлении СВО.

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«На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по его словам, было ликвидировано более 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей. На Красно-Лиманском — до 150-ти военнослужащих, две БМП, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО «Град». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение ВСУ в районах поселений Водяное, Угледар, Новополь ДНР, Щербаки и Каменское Запорожской области. Потери противника здесь составили до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-20. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили свыше 70-ти украинских военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу Д-30.

Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение 83-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 197-ми районах. В районе Дружковки ДНР уничтожен радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса «С-300». Российские истребители сбили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины над территорией ДНР и Днепропетровской области, а средства ПВО — еще один украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, 11 беспилотников и 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 394 самолета, 215 вертолетов, 3324 беспилотных летательных аппарата, 408 зенитных ракетных комплексов, 8145 танков и других боевых бронированных машин, 1049 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8722 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

