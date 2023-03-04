В ОЭЗ Москвы увеличат выпуск медтехники

Производственная площадка Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов в ОЭЗ Москвы вырастет более чем в два раза – до 3,2 тыс. кв. метров. Это позволит предприятию увеличить выпуск продукции. Об этом рассказал глава руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Производитель расширит площади для увеличения серийного выпуска и наращивания темпов локализации производства паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования — данная продукция относится к собственным разработкам компании», — отметил Овчинский и добавил, что раньше завод занимал 1,6 тыс. кв. метров, а после расширения займет 3,2 тыс. кв. метров.

Тюменский завод медоборудования и инструментов также увеличивает процент локализации. Предприятие делает это за счет размещения производственных площадей в России и использования отечественных комплектующий. Такой подход приносит положительные результаты: некоторые линейки оборудования, например дезинфекционно-моечные машины, имеют 100-процентную долю локализации.

Завод усилил работу в направлении локализации еще до пандемии и антироссийских санкций, подчеркнули в мэрии. Поэтому в 2022 году предприятие оперативно заменило более 60% комплектующих в выпускаемых изделиях, а в период локдаунов в короткие сроки обеспечило больницы медицинским оборудованием.