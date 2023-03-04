Военные ученые разработали протезы из композитов, применяемых в ракетостроении

Ученые военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе совместно с сотрудниками Уральского НИИ композиционных материалов изобрели метод производства эндопротезов и имплантов из углеродных волокон. За счет пористости материала, применяемого в ракето- и станкостроении, костная ткань в него прорастает и протез становится незаметен даже на рентгеновских снимках. Об этом ТАСС рассказал старший оператор третьей научной роты, ефрейтор Константин Александров.

Статья по теме: Военврачи нашли способ полного восстановления конечностей после тяжелых ранений

«Речь идет об изделиях медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов — это в первую очередь эндопротезы и импланты. Композитный материал производят из углеродных волокон путем прессовки под большим давлением и температурами. Его особенность в том, что костная ткань прорастает за счет пористости материала и через какое-то время даже на рентгеновских снимках сложно различить, где целая кость, а где восстановленная с помощью протеза», — сообщил Александров.

В данный момент, по его словам, научно-исследовательские работы еще не завершены, разрабатывается методика апробирования материала на цитотоксичность и биосовместимость, по которой затем будут проводиться эксперименты на лабораторных животных.

Специалист пояснил, что углерод-углеродные композиционные материалы широко используются в промышленном производстве, ракето- и станкостроении. В медицинских целях их никто в мире еще не применял. Совместно с Уральским НИИ композиционных материалов ученые уже разработали протез шейки бедра и имплант части черепа. Работы над проектом планируется завершить к концу 2023 — началу 2024 года.

