«Воюете достойно»: Шойгу побывал на передовой Южно-Донецкого направления СВО

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Он заслушал доклад по текущей обстановке и вручил награды отличившимся военнослужащим, сообщили в пресс-службе Минобороны.

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«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой», — сказал Шойгу военнослужащим.

Министр обороны поблагодарил военных за самоотверженность и героизм и вручил им ордена Мужества и знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

На командном пункте Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск. Министр также обратил особое внимание на организацию безопасного размещения личного состава, а также работу медицинских и тыловых подразделений, уточнили в пресс-службе Минобороны.

