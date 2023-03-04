Финансовые рынки Фондовый рынок США

Вверх по лестнице, ведущей вниз

Глеб Баранов
4 марта 2023, 11:59

«Быки» на фондовом рынке США вчера – впервые с февраля – смогли найти в статистике поводы для контратаки. Индекс Dow прервал серию из четырех подряд недель, закрытых в минус, а S&P 500 показал лучший день с января. Но аргументы медведей по-прежнему сильны

Piqsels