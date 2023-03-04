Вверх по лестнице, ведущей вниз

Сезон отчетности в США подходит к концу – из компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, не отчитались за IV квартал лишь семь. По данным Refinitiv, их результаты превзошли консенсус-прогнозы в 68% случаев. Но это не такая хорошая новость, как может показаться.

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