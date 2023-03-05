Финансист назвала две причины, по которым банк может списать деньги с карты

Кредитная организация может списать денежные средства со счетов или депозитов граждан без их ведома только в двух случаях: по решению суда или судебному приказу, а также в соответствии с договором между финансовой организацией и клиентом. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

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«Оба этих случая предусмотрены Гражданским кодексом — по решению суда или в соответствии с договором между финансовой организацией и клиентом. Чаще всего встречается первый вариант. В некоторых случаях, например, при взыскании долга по ЖХК, не нужно даже заседания суда — достаточно судебного приказа. Взыскатель может обратиться за исполнением решения в службу судебных приставов либо предъявить исполнительный лист в банк самостоятельно», — отметила Валишвили.

При этом она подчеркнула, что списать абсолютно все деньги банки не могут, так как с февраля 2022 года их обязали оставлять на счетах должников средства в размере прожиточного минимума, несмотря на наличие исполнительного листа. Кроме того, с июля прошлого года должники получили возможность направить в свою финансовую организацию заявление о сохранении прожиточного минимума на текущих счетах. Пособия на детей и алименты, имеющие специальную маркировку — код поступления, кредитные организации также не вправе списывать без согласия клиента.

Второй случай безакцептного списания — наличие данного пункта в условиях договора банковского обслуживания, кредитного договора или дополнительного соглашения к ним. Валишвили пояснила, что такая «оговорка» позволяет банку снимать средства, например, для погашения текущего платежа по кредиту. При этом клиент в любой момент может отозвать свое согласие на такие операции, подчеркнула она.

