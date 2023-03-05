Минобороны открыло горячую линию по вопросам СВО

Министерство обороны России сообщило об открытии дополнительной телефонной горячей линии по номеру 117, на которую можно звонить по вопросам проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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«Также информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить, позвонив на единый номер информационно-справочной службы 122», — добавили в Минобороны.

В ведомстве также сообщили о совещании, которое провел глава Минобороны Сергей Шойгу с командующими группировок специальной военной операции. Министр обратил особое внимание на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, а также работу медицинских и тыловых подразделений, уточнили в пресс-службе.

