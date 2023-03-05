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Минобороны открыло горячую линию по вопросам СВО

5 марта 2023, 09:36

С вопросами о частичной мобилизации можно обратиться также по единому номеру информационно-справочной службы 122

t.me/mod_russia

Министерство обороны России сообщило об открытии дополнительной телефонной горячей линии по номеру 117, на которую можно звонить по вопросам проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Также информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить, позвонив на единый номер информационно-справочной службы 122», — добавили в Минобороны. 

В ведомстве также сообщили о совещании, которое провел глава Минобороны Сергей Шойгу с командующими группировок специальной военной операции. Министр обратил особое внимание на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, а также работу медицинских и тыловых подразделений, уточнили в пресс-службе.
 