За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207-ми районах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Российские войска ликвидировали командные пункты националистического полка «Азов» (запрещен в РФ), 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны, а также два пункта управления беспилотниками и средствами РЭБ.

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«На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии «Западной» группировки войск в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40-ка украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, было ликвидировано до 180 украинских военнослужащих, одна БМП, четыре боевые бронированные машины и одна самоходная гаубица «Гвоздика». На Донецком направлении уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих, одна БМП, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевая машина РСЗО «Смерч», гаубица Д-30 и склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки, Павловки и Шевченко ДНР. Противник здесь потерял до 80-ти военнослужащих, одну БМП, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, гаубицу Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады теробороны. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили свыше 30-ти украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходную гаубицу «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207-ми районах. В районе поселения Попов Яр ДНР была уничтожена пусковая установка украинского ЗРК «Бук-М1», вблизи Авдеевки ДНР и Двуречной Харьковской области — пункты управления беспилотниками и средствами РЭБ, а в районе Марьевки Запорожской области поражен командный пункт нацполка «Азов» (запрещен в РФ). Кроме того, в районах Нетайлово ДНР и Успеновки Запорожской области ликвидированы командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны. Российские средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 394 самолета, 216 вертолетов, 3336 беспилотных летательных аппаратов, 409 зенитных ракетных комплексов, 8162 танка и других боевых бронированных машин, 1050 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4282 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8746 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

