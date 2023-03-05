Произведенный в ДНР проходческий комбайн будет работать на добыче алмазов в Якутии

Проходческий комбайн, произведенный на Ясиноватском машиностроительном заводе в ДНР при участии томского и кемеровского предприятий, будет использоваться для проведения горнопроходческих работ на алмазодобывающем производстве в Якутии, сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

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«Проходческий комбайн, произведенный нашим Ясиноватским машиностроительным заводом в рамках кооперации с предприятиями "Ильма" (Томск) и "ТоргИнвест" (КЭМЗ Кемерово) будет использоваться для проведения горнопроходческих работ на алмазодобывающем предприятии Якутии. Техника полностью отвечает программе импортозамещения», — отметил Хоценко.

По данным пресс-службы правительства ДНР, на Ясиноватском машиностроительном заводе планируется выпускать до 15 аналогичных комбайнов в год. Первый импортозамещенный проходческий комбайн этого предприятия с августа прошлого года работает на шахте имени С. Д. Тихова в Кузбассе.

Ясиноватский машиностроительный завод был основан в 1947 году и является одним из лидеров в производстве горнопроходческой техники для угольных шахт, подземных разработок рудников и оборудования для строительства тоннелей для ж/д транспорта, метро и автодорог.

