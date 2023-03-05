Рогозин раскритиковал пункт пропуска между Ростовской областью и ДНР

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин выложил в своем Telegram-канале видео, которое демонстрирует очередь из грузовых и легковых машин, растянувшуюся на десятки километров перед пропускным пунктом Весело-Вознесенка на границе Ростовской области и ДНР. Свой ролик экс-глава Роскосмоса сопроводил песней Владимира Высоцкого «Кони привередливые».

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«Очередь, вдоль которой мы едем, растянулась на десятки километров. Владимир Высоцкий, пожалуй, успел бы спеть пол-концерта, двигаясь от головы к хвосту этой искусственно образованной колонны. Это очередь от Таганрога до Мариуполя. Точно такая же картина и на других пунктах пропуска, где проверяют только паспорта проезжающих граждан», — написал Рогозин в комментарии к видео.

Он подчеркнул, что эти машины везут грузы и людей из Ростовской области в Донецкую народную республику и обратно. И такие «логистические сбои» срывают планы снабжения войск, восстановления территорий и приводят к немалым материальным потерям.

Рогозин рассказал, как в 2014 году после присоединения Крыма Федеральному агентству по обустройству государственной границы, которое тогда возглавлял нынешний глава администрации Байконура Константин Бусыгин, потребовалось всего несколько недель, чтобы решить аналогичную проблему. А сейчас, по его словам, уже больше года остаются нерешенными вопросы пропускной способности погранпереходов и таких «узких горлышек» на важнейших трассах.

«Еще в мае 2022 года президент Путин говорил достаточно резко о том, что на пропускных пунктах тратится очень много времени, не хватает современного оборудования и профильных специалистов, что важно ускорить их строительство и модернизацию. Прошел год. Ничего не изменилось. Может эти "кони" Высоцкого буквально поняли?», — резюмировал Рогозин.