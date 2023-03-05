Синоптики спрогнозировали «женскую» погоду на 8 марта в Москве

Холодную зимнюю ночь и резкое потепление днем до плюс 2 градусов прогнозируют синоптики в Москве 8 марта. Погода будет весьма переменчивой в этот день, как и характер женщины, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В ночь на 8 марта ожидается морозная погода — до минус 5-10 градусов. Такая температура по климату бывает в начале января, но уже днем заметно потеплеет. Прогнозируется минус 3 — плюс 2 градуса. Все будет в этот день необычно, красиво интересно, переменчиво, включая погоду. Будет настоящий женский день — январская ночь и вполне теплый день», — рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, днем в среду прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, и облачность.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что март в центральных областях европейской территории России «идет по умеренно теплому сценарию». В понедельник и вторник на предстоящей неделе пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах ожидается гололедица, температура воздуха будет в пределах −4…+1°. Закончится рабочая неделя небольшим похолоданием до 0…−5°, а начало второй декады марта ожидается более зимним.