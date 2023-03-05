Специалист назвал самую энергозатратную бытовую технику

Обогреватели, водонагреватели и электрические плиты являются самыми энергозатратными бытовыми приборами в домах россиян. При этом не стоит недооценивать выключатели с горящими огоньками и сами электросчетчики, сообщил порталу URA.RU эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко.

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«Первое — это, безусловно обогреватели. Второе — водогрейки. Третье — это электрические плиты. Четвертое — стиральные машины. Пятое — правильно ставить на плиту кастрюли. Если вы включаете конфорку, которая больше, чем ваша кастрюлька, то она больше греет воздух. Шестое — это те цепи, в которых горят красные огоньки, то есть, выключатели. Седьмое — сам электросчетчик, который не отключишь», — рассказал Рыбальченко.

Он пояснил, что обогреватели и водонагреватели — не самые мощные приборы, но их главный минус заключается в постоянной работе. Чайник хоть и мощнее обогревателя, но работает он всего три-четыре минуты, пока не вскипятит воду.

Специалист также отметил, что если квартиру освещают лампы накаливания, то их по затратности можно смело ставить на второе-третье место. Если же освещение заменить на светодиодное, то оно тут же переместится в конец рейтинга, уверен он.

