В Нижнем Новгороде создали беспилотник для мониторинга нефтегазопроводов

Специалисты нижегородской компании «Клеверкоптер» разработали беспилотник «Аэромедик мини» с длительностью полета до двух часов. Камера ночного видения с 30-кратным увеличением позволяет применять его для круглосуточного мониторинга трубопроводов и нефтегазопроводов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ.

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«Российские инженеры создали беспилотный летательный аппарат типа "конвертоплан" с камерой ночного видения с 30-кратным зумом, который сможет проводить мониторинг трубопроводов и нефтегазопроводов в любое время суток. Беспилотник разработан нижегородской компанией "Клеверкоптер"», — рассказали в фонде.

На сайте компании указано, что «Аэромедик мини» имеет взлетную массу до 30 кг и полезную нагрузку до 5 кг. Он способен преодолевать до 200 км со скоростью до 100 км/час. Конвертоплан работает на одном бензиновом и восьми электрических двигателях.

«В настоящее время мы заканчиваем сборку аппарата "Аэромедик мини" и готовим его к испытаниям, которые начнутся в ближайшие месяцы. Оснащенный автопилотом и камерой ночного видения конвертоплан будет использоваться для решения мониторинговых задач: он сможет обследовать нефте- и газопроводы, и другую подобную инфраструктуру», — рассказал гендиректор «Клеверкоптер» Сергей Гусев.

