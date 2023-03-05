В ООН приняли историческое соглашение о защите Мирового океана

В Нью-Йорке после нескольких дней изнурительных переговоров, государства-члены ООН наконец согласовали договор о защите Мирового океана вне национальных границ. Основной целью соглашения является защита 30% вод Мирового океана к 2030 году (в данный момент под охраной находятся только 10%). Экономическая активность на глубоководных участках морского дна теперь будет подчиняться строгим экологическим нормам и надзору, пишет британская газета The Guardian.

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«Охватывая почти две трети океана, который находится за пределами национальных границ, договор обеспечит правовую основу для создания обширных морских охраняемых территорий, которые защитят дикую природу и ресурсы открытого моря. Океанические экосистемы производят половину кислорода, которым мы дышим, представляют собой 95% биосферы планеты и поглощают углекислый газ, являясь крупнейшим в мире поглотителем углерода. Тем не менее, до сих пор фрагментарные и слабо соблюдаемые правила, регулирующие открытое море, делали этот район более уязвимым для эксплуатации, чем прибрежные воды», — говорится в публикации.

Переговоры проходили уже в пятый раз, предыдущая межправительственная конференция по биоразнообразию завершилась в августе прошлого года без достижения согласия. Основным камнем преткновения, который разделил представителей развивающихся и развитых стран, был вопрос, как справедливо разделить генетические ресурсы: глубоководных морских губок, криль, кораллы, водоросли и бактерии, которые привлекают все большее внимание ученых и коммерческих организаций в связи с их потенциальным использованием в медицине и косметике. Споры также велись о механизме создания морских охраняемых территорий и моделей изучения воздействия на окружающую среду планируемой деятельности в открытом море.

Документ одобрили свыше ста стран, ключевую роль в его разработке сыграли США, Китай и ЕС. Согласно соглашению, на охраняемой части Мирового океана введут ограничения на промысел, судоходство и геологоразведочные работы, включая глубоководную добычу полезных ископаемых. Надзор за соблюдением введенных договором правил будет вести Международный орган по морскому дну.

