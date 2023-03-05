Только для подготовленных: вокруг Эльбруса проведут марафонский забег

На территории Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии в августе состоятся соревнования по трейлраннингу (бегу по природному рельефу). Состязания марафонцев Alpindustria Elbrus World Race пройдут уже в одиннадцатый раз. Центральным событием станет забег на 135 км с набором высоты 7,6 тыс. метров, появятся также две новые дистанции и будет введен жесткий отбор участников на старте, рассказал ТАСС президент гонки Сергей Зон-Зам.

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«Гонки, как и обычно, будут проводится вокруг Эльбруса, нововведением станут две дистанции — полукольца вокруг горы — одно с севера, другое с запада. Для организации этих гонок мы планируем выездные старты из Хурзука (Карачаево-Черкесия) и Джылы-Суу с финишем в Азау. Еще одно из нововведений — на старте отбор участников будет очень жестким, что важно для обеспечения их же безопасности по опыту прошлых лет», — отметил Зон-Зам.

Центральным событием фестиваля, по его словам, станет забег вокруг Эльбруса — Elbrus World Race. Дистанция составит 135 км с набором высоты 7,6 тыс. метров, контрольное время — 45 часов. Протяженность новой дистанции этого года — North Elbrus Race — будет 57 км с набором высоты 3,74 тыс. метров, с выездным стартом в урочище Джылы-Суу. По словам организатора, за 17 часов контрольного времени марафонцы смогут насладиться видом двуглавого Эльбруса с севера, подняться на Чаткару и спуститься через ущелье Ирикчат в Баксанское ущелье, откуда уже без остановок продолжат путь до финиша на поляне Азау. Участники еще одной новой гонки — West Elbrus Race — увидят красоты западного Приэльбрусья. Протяженность полукольца составит 100 км, старт будет дан на высоте 1,48 тыс. метров в ауле Хурзук, максимальный подъем предстоит на 3,866 тыс. метров, общий набор высоты составит 6,27 тыс. метров, контрольное время — 34 часа.

«В Азау будут три небольших дистанции — 10, 24 и 32 км. Достаточно интересные, но они тоже подводят людей к длинным гонкам. В этом году все короткие старты и финиш будут в Азау. В Верхнем Баксане, как в предыдущие годы, финиша не будет для удобства проведения соревнований. Мы ожидаем, что участвовать будет меньше людей, чем когда у нас было много коротких дистанций», — рассказал президент гонки.

