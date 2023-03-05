«Все отчетливо понятно»: советник главы ФСО развеял миф об отравлении Сталина

Председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин скончался в подмосковной резиденции 5 марта 1953 года от последствий кровоизлияния в мозг, случившегося четырьмя днями ранее. Смерть от инсульта изначально была единственной и официальной версией, и она до сих пор не опровергнута, но окончательно развеять миф об отравлении могла бы экспертиза сохранившегося биоматериала. Об этом РИА Новости рассказал советник директора Федеральной службы охраны РФ, доктор исторических наук Сергей Девятов.

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«Все происходившее 70 лет назад известно достаточно подробно, и версия с отравлением не имеет основы для существования. На сегодняшний день опубликована история болезни Сталина, где в том числе есть и информация о последних днях жизни уже после поразившего его инсульта. С медицинской точки зрения, с точки зрения клинической картины, там все отчетливо понятно», — сообщил Девятов.

Историк отметил, что знает о конспирологических версиях отравления вождя, однако те, кто их выдвигает, по его мнению, не представляют себе систему охраны, которая у него тогда существовала. По словам Девятого, дом Сталина и парк вокруг него были «очень плотно прикрыты многослойной охраной» и проникнуть туда было просто нереально. Даже когда Сталин умер, это не сразу обнаружили, так как сотрудники охраны, заподозрив неладное, не рискнули войти, а дождались фельдъегеря с бумагами из Кремля.

«Привозимые документы раскладывались в комнате, которая находилась прямо напротив малой столовой. В момент, когда фельдъегерь раскладывает документ, рядом находится и сотрудник охраны. И тот увидел, что Сталин неподвижно лежит на полу в малой столовой, между двумя кушетками, примерно в 2,5 метрах от двери. Дверь была открыта», — добавил Девятов.

Сталина, по словам историка, переложили на диван, приехавшие Маленков и Берия объявили, что «он отдыхает», однако привлеченные врачи дали «однозначный и категорически негативный прогноз». Девятов считает, что «закрыть эту тему» раз и навсегда смог бы анализ сохранившихся биоматериалов Сталина, который до сих пор, по его данным, не проводился.

