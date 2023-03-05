«За счет европейских граждан»: Володин подсчитал затраты Запада на поддержку Киева

США заставляют государства Европы финансировать киевский режим, но при этом, как оказывается, несут издержки значительно меньше, чем другие. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале представил рейтинг стран Запада по расходам на «содержание киевского режима», подчеркнув, что лидеры ЕС «действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан».
«По расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте — 0,37% от доли ВВП. Это в 5,7 раз меньше, чем у Польши. Больше Вашингтона тратить вынуждают Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию, Кипр», — отметил Володин.
На первом месте по расходам на милитаризацию и поддержку Украины, по его данным, стоит Польша (2,1% от ВВП), на втором — Эстония (1,64% ВВП), на третьем — Латвия (1,31% ВВП), на четвертом — Чехия (1,08% ВВП), на пятом — Литва (1,06% ВВП).
Кроме того, спикер Госдумы указал, что страны ЕС несут дополнительные издержки из-за антироссийских санкций. Общий объем поддержки энергетической отрасли в Европе составил 570 млрд евро. Германии это, в частности, стоило 7,2% ВВП, подсчитал Володин.