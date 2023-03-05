США заставляют государства Европы финансировать киевский режим, но при этом, как оказывается, несут издержки значительно меньше, чем другие. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале представил рейтинг стран Запада по расходам на «содержание киевского режима», подчеркнув, что лидеры ЕС «действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан».

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«По расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте — 0,37% от доли ВВП. Это в 5,7 раз меньше, чем у Польши. Больше Вашингтона тратить вынуждают Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию, Кипр», — отметил Володин.

На первом месте по расходам на милитаризацию и поддержку Украины, по его данным, стоит Польша (2,1% от ВВП), на втором — Эстония (1,64% ВВП), на третьем — Латвия (1,31% ВВП), на четвертом — Чехия (1,08% ВВП), на пятом — Литва (1,06% ВВП).

Кроме того, спикер Госдумы указал, что страны ЕС несут дополнительные издержки из-за антироссийских санкций. Общий объем поддержки энергетической отрасли в Европе составил 570 млрд евро. Германии это, в частности, стоило 7,2% ВВП, подсчитал Володин.

