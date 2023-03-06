«Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом во Франции

Компания «Абрау-Дюрсо» продала приобретенный 12 лет назад шампанский дом Chateau d'Avize во Франции.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение президента ГК Павла Титова. «Да, мы действительно приняли решение продать наш винодельческий актив во Франции. В последние годы для нас стало ясно, что работать в этом регионе становится сложно, и мы начали искать нового инвестора», — рассказал Титов.

Сообщается, что сделка была завершена в начале 2022 года; имя нового владельца и сумма сделки не раскрываются.

Титов отметил, что в регионе производились три марки вин: Foliage, Chateau d'Avize, Titov & Fils. «Мы оставляем за собой бренд Titov & Fils, более того — мы пришли к соглашению с новыми владельцами о дальнейшем производстве и импорте в Россию вина данной марки, однако поставки могут быть затруднены из-за ограничений в импорте премиальных вин из стран ЕС», — уточнил глава компании.

Нефтехимическое предприятие SVL Group, связанное с отцом Павла Титова — бизнес-омбудсменом и владельцем российского винного дома «Абрау-Дюрсо» Борисом Титовым, — приобрела винное хозяйство Chateau d'Avize, рассчитанное на производство 2 млн бутылок шампанского в год, в 2010 году. Кроме того, SVL арендовала на 25 лет 2 га виноградников Grand Cru.

В марте прошлого года Евросоюз в рамках санкций запретил поставлять в РФ вино, стоимость которого превышает 300 евро за бутылку.

Цена бутылки шампанского Chateau d'Avize «Titov & Fils» Grand Cru достигает 17 тыс. руб., в настоящий момент в магазинах его в наличии нет.

ГК «Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых вин в России. Компания реализует, в частности, коллекции виноделен «Абрау-Дюрсо», «Лоза», «Винодельня Ведерниковъ». В 2021 году выручка группы выросла на 15%, составив 10,15 млрд руб., чистая прибыль увеличилась до 1,3 млрд руб. с 1,1 млрд руб. в 2020-м. Продажи поднялись на 11,8%, до 45,9 млн бутылок.

Компания развивает также другие направления, в том числе туризм и производство косметики.