Акции дня: бумаги «Совкомфлота» взлетели на перспективах

Акции «Совкомфлота» вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 6 марта. Котировки выросли на +6,96% до 53 рублей за штуку.

Трейдеры проявили интерес к бумагам на фоне новостей о новых мерах поддержки для бизнеса.

«Сегодня вышла новость о том, что программа государственных субсидий на закупки флота может составить порядка 70 миллиардов рублей. Основными получателями станут суда типа "балкер". Похоже, именно на этой новости растут акции Совкомфлота (FLOT 51.9, +4.74%) с приличным оборотом в 560 миллионов рублей. Интересен тот факт, что не так давно компания полностью вышла из сегмента балкерных перевозок, поэтому влияние такой субсидии на компанию не установлено, следим за подробностями», - отметил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,97% до 2254,3 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,36% до 958,26 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:59 мск составила 85,78 долларов за баррель (-0,06%). Российская валюта слабела– 75,45 руб. за доллар.