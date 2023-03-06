Банк России продлил ограничения на снятие валюты еще на полгода

Банк России продлил до 9 сентября 2023 года все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам. Для банков также на шесть месяцев продлен запрет взимать с физлиц комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Регулятор сохранил эти ограничения в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу банка. Иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета», — напомнили в Центробанке.

Регулятор на шесть месяцев продлил также запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях, при этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России, уточнили в ЦБ. Банки, по-прежнему, могут продавать физлицам доллары и евро, поступившие в их кассы только с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

«Юридические лица — резиденты могут получить в течение ближайшего полугода, то есть до 9 сентября 2023 года, наличную валюту на командировочные расходы исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты, но не более 5 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На другие валюты ограничений нет. Выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам — нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет», — пояснил регулятор.

На фоне введения беспрецедентных санкций со стороны западных стран ЦБ РФ с 9 марта 2022 года ограничил $10 тыс. сумму средств, которую клиенты российских банков могут снять со своих счетов в иностранной валюте.