Бизнес-сессия «Русская Медиагруппа: креатив и бизнес. Музыка, дизайн и маркетинг процветания»

Сегодня, 3 марта, в рамках события состоялся Public Talk «Русская Медиагруппа»: «Creative & Business. Музыка, дизайн и маркетинг процветания», в котором приняли участие эксперты от туристической, рекреационной, автомобильной и модной отраслей, а также представители креативных индустрий.

Спикеры обсудили темы коммуникации с аудиторией и принципы маркетинга в современных российских реалиях.

«У аудитории меняется запрос, меняются интересы, жизненный климат», – открыл дискуссию управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Маркетинговые стратегии опираются, прежде всего, на систему ценностей целевой аудитории. Одной из первых тем, затронутых на бизнес-сессии, стало то, как изменилась эта система. События последних четырех лет поставили жителей страны и всего мира перед вопросами, что на самом деле важно, к каким целям нужно стремиться.

«Существует четыре России: Россия воюющая, уехавшая, глубинная и Россия столичная (и это не только Москва и Санкт-Петербург), чьи представители собрались здесь, – отметил Генеральный директор «Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. — Ее многие обвиняют в бегстве от реальности, но гораздо более значим другой элемент: столичная Россия ищет свои ценности, триаду которых можно обозначить как безопасность, процветание, здоровье. У столичной России есть опыт, возможности, успехи. И для России глубинной Россия столичная должна выступить образцовой, у которой хочется учиться. Таким образом, одна из целей и функций аудитории, о которой мы говорим, не только быть счастливыми, но и играть авангардную роль — прокладывать путь в непростых обстоятельствах».

На фоне происходящих перемен, роста тренда на здоровый образ жизни меняется мерило оценки благополучия, растет спрос на активный отдых. Как отметил Директор департамента маркетинга «Роза Хутор» Дмитрий Барашков, даже летом люди стремятся в Красную Поляну не для того, чтобы лежать у моря, а чтобы подниматься на хребет, гулять по треккинг тропам.

На Radio Monte Carlo Winter Cup партнёр мероприятия представил новый электромобиль премиум класса Voyah. О преимуществах электромобилей в целом и бренда в частности рассказал Директор по дистрибуции компании Voyah Алексей Ледков.

«Мысль человека опережает время, – подчеркнул Алексей Ледков. – Порой наука не позволяет создать какое-то устройство, но люди всё равно ищут пути. Сегодня электромобиль может конкурировать с авто с ДВС, проехать сотни километров, хотя 10 лет назад это было недостижимо. Сегодня компания Voyah с большим интересом смотрит на российский рынок. Мы очень быстро получаем все новинки. После майских праздников нас ждёт премьера седана».

Ещё одной темой, затронутой на бизнес-сессии, стало развитие модной индустрии в России. Как рассказала Продюсер дирекции творческих проектов «Фонда Росконгресс» Татьяна Огнивова, в апреле фонд проводит форум дизайна и моды, который охватит все сферы моды и стиля, вплоть до автомобильного и промышленного дизайна.

Завершила дискуссию директор радио Monte Carlo Анастасия Елисеева, рассказавшая о развитии радиостанции как премиального радио для требовательной аудитории.

«Корректное, мягкое позиционирование, без пафоса, в нашем случае, оказалось атрибутом премиальности. Нам удалось почувствовать нашего слушателя, и прийти к удачному формату, найдя золотую середину между классикой и современными трендами. Не важно, где вы живете, какой у вас уровень жизни – именно вы достойны самого лучшего».