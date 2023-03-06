Дефицит бюджета за два месяца превысил 2,5 трлн рублей

По предварительной оценке Минфина, в федеральный бюджет в январе-феврале поступило 3,163 трлн рублей доходов, что на 25% ниже объема января-февраля 2022 года. Объем расходов предварительно оценивается в 5,744 трлн рублей, превышая показатели аналогичного периода прошлого года на 52%, сообщается на сайте Минфина.

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Объем нефтегазовых доходов в январе-феврале ведомство оценило в 947 млрд рублей, что на 46% ниже прошлогоднего уровня, связав это в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

«С учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Юралс в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть механизм определения налоговой базы соответствующих налогов был уточнен в феврале. Принятые изменения в налоговое законодательство будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора – особенно во втором полугодии текущего года. Кроме того, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов», — отметили в Минфине.

Ненефтегазовые доходы в январе-феврале составили 2,217 трлн рублей, что на 9% меньше аналогичных прошлогодних показателей. Минфин объяснил это сокращением поступлений налога на прибыль, что «главным образом связано с единовременным возмещением в январе переплат налога за предшествующие периоды».

«Динамика поступления оборотных налогов (и внутреннего НДС в частности) нормализовалась после временного сокращения в январе, связанного с действием ускоренного порядка возмещения НДС. В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января-февраля 2023 года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете (№466-ФЗ от 5 декабря 2022 года)», — заверили в ведомстве.

Ускорение финансирования расходов (5,744 трлн рублей, из них 2 трлн рублей составили госзакупки) в Минфине объяснили «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам». Это, по мнению ведомства, позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года.

