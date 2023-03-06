Для создания нового бречмарка российской нефти предлагается основать глобальный маркетплейс

Сейчас в России сложилась ситуация, в которой использование существующего инструментария в виде ключевого для России бенчмарка Urals от рейтингового агентства Argus стало серьезным источником риска. В первую очередь он заключается в привязке формулы расчета НДПИ к данному бенчмарку.

«Мы и раньше могли критиковать данный инструмент за отсутствие прозрачности и неучет всей полноты факторов при расчетах (согласно публичной методологии). Теперь же, когда юрисдикция агентства считается недружественной, а политическая составляющая в экономических отношениях вышла на первый план, риск манипуляции данным инструментом кратно возрос. А уровень доверия к аудиторам, которые верифицируют методологию и исторические результаты анализа, наоборот, кратно снизился», — отметил в обзоре, опубликованном на отраслевом портале «ИнфоТЭК», партнер компании Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

Он указал, что основной методологией, которая используется для расчета цен Urals, в настоящее время служит способ взвешенных средних. Данный способ базируется на взвешивании цен на нефть, которые были установлены на основе различных типов контрактов и условий поставки. Контракты могут быть долгосрочными или краткосрочными, и цены могут варьироваться в зависимости от даты поставки и качества нефти.

Дмитрий Касаткин пояснил, что Argus использует различные методы для оценки цен на нефть, включая опросы, анализ новостей и экспертные мнения. Как раз тут и кроется отсутствие прозрачности, ведь участники рынка не имеют доступа даже к агрегированным обезличенным массивам входящих данных, их проверяют аудиторы, но в таком случае есть широкое поле для манипуляций, ошибок и неверных интерпретаций данных при дальнейшем анализе и расчетах. Также охватываются не все спецификации, сорта и условия поставки. С учетом нынешней ситуации и объемов «теневого» оборота и логистики вообще можно говорить о нерепрезентативности такого индикатора, полагает эксперт.

Выходом из сложившейся ситуации может являться создание альтернативного бенчмарка, параметры которого, впрочем, пока только прорабатываются участниками рынка. Так, предлагается не просто скопировать методологию Argus, передав данную функцию отечественному рейтинговому агентству, но и дополнить ее за счет отражение реальной картины ценовой конъюнктуры на рынках сбыта российской нефти в режиме реального времени, глубокого охвата статистических данных, лежащих в основе модели, включая все сорта и все базисы поставки, а также прозрачности расчетов и подтверждения качества собираемых данных.

Для этого на фоне нынешней геополитической ситуации необходимо создавать не только сам бенчмарк, но и, в первую очередь, открытую рыночную платформу-маркетплейс по контрактованию поставок нефти и газа. К примеру, на базе ОПЕК+, если все участники альянса будут готовы проводить свои сделки через нее. Создание нового бенчмарка на такой основе позволит снизить общие риски и ответить на многие вызовы сегодняшнего дня, заключил Дмитрий Касаткин.