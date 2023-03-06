Добыча нефти и газового конденсата в РФ восстановилась до уровня начала прошлого года

Добыча нефти и газового конденсата в России в феврале 2023 года превысила 11 млн баррелей в сутки, восстановившись до уровня того же месяца прошлого года, когда против Москвы и, в частности, российской нефтяной отрасли еще не были введены западные санкции.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет Центра развития энергетики.

«По итогам февраля добыча нефти в России достигла показателей февраля 2022 года в 11,05 млн баррелей в сутки, полностью компенсировав снижение из-за введенных с тех пор санкций и ограничений», — говорится в отчете организации.

Уточняется, что изначально российское руководство ожидало сокращения добычи нефти и роста ее экспортных цен. Так, отмечают эксперты, бюджет на текущий год формировался исходя из сокращения производства нефти и газового конденсата до 490 млн т (-8,2% к прошлому году), а заложенная в бюджет цена нефти составляет $70,1 за баррель при курсе 68,1 рублей за доллар.

Аналитики указывают на то, что дисконт Urals к Brent в январе — феврале превышал $30 за баррель. Такими образом, экспортная цена российской нефти составляла всего около $50 за баррель, в то время как объем добычи оставался стабильным. «Теперь власти пытаются адаптироваться к реальности, в которой добыча нефти падает не так сильно, как они ожидали, при этом цена нефти оказалась гораздо ниже прогнозов», — указывают они.

Напомним, ранее в РФ был принят закон, изменяющий ряд параметров налогообложения нефтяной отрасли, в том числе ограничивающий минимальную стоимость экспорта российской нефти за счет верхней границы дисконта к эталонному сорту Brent. Документ вступает в силу 1 апреля.