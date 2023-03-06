Фонд национального благосостояния за месяц вырос на 300 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 марта составил 11,106 трлн рублей или 7,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Месяцем ранее он насчитывал 10,808 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ. В феврале из средств фонда было реализовано 7,4 млрд юаней и 12 тонн золота на финансирование дефицита федерального бюджета.

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«По состоянию на 1 марта 2023 года объем ФНБ составил 11 106 403,6 млн рублей или 7,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, что эквивалентно 147 236,7 млн долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ Минфин оценил в 6,446 трлн рублей или $85,457 млрд (4,3% ВВП).

Из средств фонда в Банке России размещено 10,46 млрд евро, 300 млрд китайских юаней, 530,1 млн рублей и 539,23 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 649,3 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 583,7 млрд рублей и $2,08 млрд, в привилегированные акции банков — 329 млрд рублей, на субординированные депозиты в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 1,92 трлн рублей, «Аэрофлота» — 66,8 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 467 млрд рублей, в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11,85 млрд рублей, в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 млрд рублей, в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2,3 млрд рублей.

В феврале ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах, в целях финансирования проектов по приобретению и предоставлению во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро (КЖЦ-1 и КЖЦ-2) в сумме 130,3 млн рублей и 109,9 млн рублей. Кроме того, в прошлом месяце ОАО «Ямал СПГ» осуществило частичное (5,88% от номинальной стоимости) погашение облигаций серии 01 (1 207 024 штуки общей номинальной стоимостью $1,207 млрд), приобретенных за счет средств ФНБ в 2015 году для финансирования инвестпроекта «Строительство комплекса по добыче и подготовке газа, завода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке сжиженного природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал». В результате в федеральный бюджет поступили 5,354 млрд рублей, которые зачислены в ФНБ 1 марта.

«В феврале часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 7 378,0 млн китайских юаней и 12 032,4 кг золота в обезличенной форме была реализована за 131 725,4 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — сообщили в Минфине.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, с 15 декабря 2022 года по 28 февраля 2023-го составила $19,9 млн, что эквивалентно 1,5 млрд рублей. Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, с 1 января по 28 февраля в совокупности составили 504,206 млрд рублей.

Кроме того, в феврале в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ: на депозитах в ВЭБ.РФ — в сумме 263,5 млн рублей, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — в сумме 1,723 млрд рублей, в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» — в сумме 0,1 млн рублей. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 4,791 млрд рублей, что эквивалентно $66,5 млн.

