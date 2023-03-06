ФСБ сообщила о предотвращении покушения украинской спецслужбы на Константина Малофеева

Федеральная служба безопасности РФ проинформировала о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, организатором покушения выступает руководитель и основатель подконтрольного СБУ «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, который участвовал в совершенных на минувшей неделе атаках на села в Брянской области.

По версии ФСБ, убить Малофеева планировалось по той же схеме, что и Дарью Дугину. «Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева», — говорится в сообщении ЦОС.

В ведомстве также рассказали, что в августе прошлого года был предотвращен диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, который, по сведениям ФСБ, организовал тот же Капустин. Уточняется, что «при оказании вооруженного сопротивления» были убиты двое его предполагаемых помощников — граждане РФ; их называют сторонниками праворадикальных организаций.

В ФСБ отметили, что несмотря на заявления организации о том, что она не воюет с гражданскими и не убивает безоружных людей, жертвами террористов стали двое мирных жителей, ранены еще двое, в том числе ребенок; кроме того, ее члены занимались мародерством. «Используя методы нацистов времен Великой Отечественной войны, бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения», — говорится в сообщении российской спецслужбы.

По факту покушения на бизнесмена в отношении Капустина возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Террористический акт»), 205.4 («Участие в деятельности террористической организации») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ. По факту преступлений «Русского добровольческого корпуса» в Брянской области СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.