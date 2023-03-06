Газ пошел вразнос

Цены на газ в Европе на торгах в пятницу впервые с 23 августа прошлого года опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров (хотя к концу торговой сессии чуть подросли — до 502 долларов). Таким образом, топливо подешевело на 3%. В это же самое время фьючерсы на газ в США в пятницу выросли на 8%, до 3 долларов за баррель, что является максимальным показателем почти за пять недель.

В целом ситуация вполне объяснимая. В Европе продолжается падение потребления топлива на фоне достаточно теплой для этого времени года погоды и, как результат, достаточных запасов газа в подземных хранилищах Евросоюза. В Штатах же, напротив, отмечается рост спроса на газ из-за скачка экспорта СПГ и прогнозов более высокого спроса на отопление — опять-таки, в силу складывающихся погодных условий.

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Общий объем газа, поступающего на экспортные заводы СПГ в США, увеличился с 12,8 млрд куб. футов в сутки в феврале до 13,4 млрд в сутки в марте, превысив даже месячный рекорд 12,9 млрд куб. футов в сутки, установленный в марте 2022 года. При этом, уверены эксперты, спрос на газ в США снизится на следующей неделе из-за ожиданий того, что электростанции будут сжигать меньше газа на фоне потепления, но вырастет до 12,74 млрд куб. футов в сутки через две недели, когда погода станет холоднее и спрос на отопление возрастет. В США сейчас синоптики ожидают поздних зимних холодов по всей территории страны, хотя в целом осталось менее трех недель до климатического начала весны.

Технически следующая основная цель для апрельского газового фьючерса находится на отметке 3,55 долл., полагает Сунил Кумар Диксит, главный технический стратег SKCharting.com. «Если текущий импульс наберет достаточно сил, мы можем ожидать дальнейшего роста к 3,18 долл., за которыми последуют 3,31 и 3,55 долл. в течение длительного периода времени», - сказал он.

То в жар, то в холод

Цены на газ в Европе на базисе TTF снизились до 44,98 евро/МВТ*ч, или 502 долл. за 1000 кубометров вследствие суммирования двух факторов — весеннего потепления и высокого уровня запасов топлива в регионе, подтверждает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 4 марта составили 59,2%. Они продолжали снижаться, но оставались значительно выше 27,8% на аналогичную дату 2022 года. Только ожидания температуры ниже среднего и потенциального снегопада в первой половине марта в Северо-Западной Европе оказывали небольшую поддержку ценам.

Увеличению потребления газа для выработки электроэнергии будет, скорее, способствовать включение цены на голубое топливо в диапазон переключения с угля на газ (30-50 евро/МВТ*ч), считает аналитик. Кроме того, хотя Европа и получила 73% всех поставок американского СПГ в феврале 2022 года, сегодня подписание долгосрочных контрактов происходит слабо, жалуется, в частности, компания Chevron. Пока страны ЕС договорились о совместных закупках 17 млрд кубометров газа в течение следующих трех лет.

В США, напротив, стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в прошедший период выросла до 3,009 долл./mmbtu (107,7 долл. за 1000 кубометров). Это связано с запуском второй линии экспортных отгрузок Freeport LNG (всего линий три) и может снизить давление предложения на внутреннем рынке газа, считает Лукичева. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 24 февраля оставались на 27,1% выше уровня прошлого года и на 19,3% выше среднего уровня за последние пять лет.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM понизилась до 14,585 долл./ mmbtu, или до 522 долл. за 1000 кубометров. Китайская провинция Юньнань переживает затяжную засуху, которая может усугубить нехватку гидроэнергии и увеличить спрос на альтернативные виды топлива, такие как уголь, нефть и СПГ в прибрежных провинциях, включая производственный центр Гуандун. Так или иначе, международное энергетическое агентство (МЭА) предположило, что спрос на СПГ в Китае является одной из самых больших неопределенностей в 2023 году и может отвлечь грузы от Европы. Оценки МЭА относительно потенциального китайского импорта СПГ в 2023 году варьируются в пределах 75-115 млрд кубометров.

Генеральный директор Woodside Мег О'Нил видит рынок СПГ в 2023 году «тонко сбалансированным». Ожидается, что этим летом рост спроса на спотовые поставки СПГ в Юго-Восточной Азии возглавит Таиланд. Компания JERA считает, что глобальные рынки СПГ будут оставаться напряженными в течение следующих трех-четырех лет, поскольку Европа ищет СПГ для замены российских объемов, а спрос Китая/Индии продолжает расти.

«Приближение весны неминуемо снижает потребление газа на отопление, а высокий уровень накопленных запасов откладывает их пополнение. Можно отметить постепенное возвращение рынка покупателя, что приводит к значительному снижению цен на региональных рынках. Дальнейшее падение цен, однако, приведет к сокращению предложения и увеличению спроса, что поддержит рынок в среднесрочной перспективе», — считает Оксана Лукичева.

Кроме того, эксперты советуют не забывать, что газ идет не только на отопление, но и на выработку электроэнергии, необходимой для работы кондиционеров в летний сезон. И примеры скачка газовых цен была возможность наблюдать минувшим летом.

Газ дешевеет, а инфляция гнёт своё

Нисходящая динамика на рынке газа в начале новой недели продолжается: 6 марта котировки уходят к 477 долл., отмечает аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. Причины продолжающегося снижения — и сложившийся тренд, и новые факторы. Наступление весны стало не только календарным, но и важным психологическим событием: Европа прошла зиму успешно.

Запасы газа в ПХГ на начало марта составляют около 60%, подтверждает аналитик. Это, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), вдвое выше, чем в прошлом году и примерно на 21,5 п.п. больше среднего пятилетнего уровня. Причём, из-за мягкой погоды и мер экономии отбор зимой снизился лишь на 31,25 п.п. (33,7 млрд куб.м). В частности, в феврале — на 10,6 п.п. (11,55 млрд куб. м). В некоторые дни в прошедшем месяце он опускался до исторических минимумов.

Для котировок очень важными оказались неожиданные данные по инфляции в еврозоне, вышедшие 2 марта, говорит Ковалёв. Общий индекс потребительских цен (ИПЦ) в феврале составил 8,5% год к году. Это выше прогноза (8,2%) и лишь немногим ниже январского значения (8,6%). То есть, удешевление топлива практически не приводит к ослаблению инфляции, что ярко подтвердил и другой показатель — базовый ИПЦ, в который не включаются цены энергоносителей. Он не только не снизился, как ожидалось, по сравнению с январём, но вполне заметно поднялся — с 5,3 до 5,6%.

Эти данные чрезвычайно важны в преддверии заседания Европейского центробанка 16 марта, для которого инфляция выступает ключевой проблемой. Для борьбы с ней ЕЦБ может не только поднять процентную ставку с 3% до 3,5%, как предполагалось, но и обозначить дальнейшее её повышение до 4%. Даже в ущерб экономическому росту. Однако такое решение неизбежно подорвет деловую активность и спрос на сырьё. Именно эти соображения, помимо прочего, вероятно, и содействовали значительному ослаблению котировок в три дня, прошедшие после выхода показателей инфляции, полагает эксперт.

На текущей неделе имеет смысл следить за предстоящим 8 марта выступлением главы ЕЦБ Кристин Лагард и данными по ВВП еврозоны за четвертый квартал. Предполагается, что год к году он снизился с 2,3% до 1,9%. Если так, то вероятность рецессии остаётся высокой, что может продолжить давление на цену газа. На ближайшие дни, добавляет Владимир Ковалёв, вероятный диапазон — в зависимости от данных и иных обстоятельств — составляет 465—505 долларов.

