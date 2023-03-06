Ключевые для экономики РФ предприятия получат 21,5 млрд рублей дополнительной господдержки

Cистемообразующие организации в сфере промышленности и торговли получат около 21,5 млрд руб. дополнительной поддержки от государства.
Об этом в ходе совещания с вице-премьерами, запись которого опубликована в Telegram-канале правительства, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Премьер напомнил, что в 2022 году стартовала программа кредитной поддержки таких предприятий. По словам Мишустина, из бюджета были выделены значительные ресурсы, которые позволили банкам предложить льготные ставки по займам на пополнение оборотных средств; поддержку получили сотни компаний, имеющих ключевое значение для российской экономики.
«Мы выделим еще около 21,5 миллиарда рублей на завершение этой программы», — сказал глава кабина.
Мишустин подчеркнул, что решение позволит до конца действия кредитных договоров сроком до одного года не менять утвержденные в них льготные ставки, оно коснется почти 800 предприятий-заемщиков.
Премьер-министр отметил, что озвученные меры поддержки помогли компаниям ускорить адаптацию, оперативно перестроить товарные цепочки и сохранить рабочие места.