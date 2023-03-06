Минфин раскрыл доходы от инвестирования средств ФНБ

Доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы, поступившие в федеральный бюджет в 2022 году, составили 52,344 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина.

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«Поступившие в федеральный бюджет в 2022 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 52 343,8 млн рублей. Финансовый результат от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России с учетом убытка, непогашенного за предыдущий процентный период, составил отрицательную величину (-)6 189,4 млн рублей. В соответствии с условиями договора банковского счета, регламентирующего размещение средств ФНБ на счетах в Банке России, данный убыток относится на финансовый результат следующих процентных периодов и компенсируется за счет будущих доходов на соответствующую сумму», — говорится в сообщении ведомства.

Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах ЦБ, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, в прошлом году составила минус 0,05% годовых и плюс 1,1% с момента создания фонда. В рублевом выражении Минфин ее оценил в минус 6,03% годовых, и в плюс 13,73% с момента создания фонда.

Доходность размещения средств ФНБ на счетах в Банке России в евро составила плюс 0,001% годовых (плюс 0,75% годовых с момента создания фонда), в фунтах стерлингов – минус 3,03% годовых (плюс 1,91% годовых с момента создания фонда), в японских иенах – минус 0,1% годовых, в китайских юанях – плюс 0,35% годовых.

Доходность от размещения средств на депозитах в ВЭБе в рублях оценивается в 4,32% годовых (5,5% годовых с начала проведения депозитных операций), на депозитах в ВТБ и Газпромбанке — 8,22% годовых (7,56% годовых с начала проведения этих операций).

Доходность размещения средств в обыкновенные акции Сбербанка составила 6,58% годовых с начала инвестирования в данные активы (в 2022 году дивиденды по этим акциям не выплачивались). Доходность размещения средств в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» составила 12,41% годовых.

Доходность размещения средств в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» и ОАО АК «Уральские авиалинии» Минфин оценил в 0,01% годовых.